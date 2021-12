Spider-Man o Superman? RuPaul svela chi preferisce e perché (Di giovedì 16 dicembre 2021) RuPaul ha scherzato a proposito di Spider-Man spiegando anche il motivo per cui preferisce Superman ed precisamente quello che stai pensando in questo momento. RuPaul, celebre cantante e attore vincitore di un Emmy, ha scherzato a proposito di Spider-Man e di Superman, rivelando che il supereroe lancia-ragnatele è l'unica leggenda dei fumetti che non riesce a comprendere fino in fondo. Durante l'episodio di martedì del Jimmy Kimmel Live RuPaul ha spiegato: "Ho chiesto a un paio delle persone che ti aiutano con lo show: 'Mi spiegate Spider-Man?' Comprendo Superman, Wonder Woman ecc ma non ho mai capito Spider-Man!" ha detto il celebre conduttore, riferendosi al tempo trascorso con lo staff degli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha scherzato a proposito di-Man spiegando anche il motivo per cuied precisamente quello che stai pensando in questo momento., celebre cantante e attore vincitore di un Emmy, ha scherzato a proposito di-Man e di, rivelando che il supereroe lancia-ragnatele è l'unica leggenda dei fumetti che non riesce a comprendere fino in fondo. Durante l'episodio di martedì del Jimmy Kimmel Liveha spiegato: "Ho chiesto a un paio delle persone che ti aiutano con lo show: 'Mi spiegate-Man?' Comprendo, Wonder Woman ecc ma non ho mai capito-Man!" ha detto il celebre conduttore, riferendosi al tempo trascorso con lo staff degli ...

Advertising

itsallgood_man_ : Sondaggio: quanto avete pagato i biglietti per chi è andato al cinema a vedere Spider man? Perché il mio cinema ult… - john__pemberton : @santogabb no non ancora, ma vado a vedermi Spider Man - agustsinterlude : basta alle quattro me ne vado al cinema a vedere spider man - TINITINITINI140 : RT @pondgitsun3: Mi pare di essere l’unica che non ha visto Spider Man oggi - ilquotidianoweb : Il Box office del 15 dicembre: Spider-Man miglior debutto durante la pandemia -