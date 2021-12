«Se non mi vedete più sui social vuol dire che sarò morta». Scomparsa in Qatar l’attivista 23enne Noof al-Maadeed: i sospetti sulla famiglia (Di giovedì 16 dicembre 2021) A ottobre era ritornata in Qatar dal Regno Unito dalla famiglia da cui era già fuggita una volta. La giovane attivista femminista Noof al-Maadeed era arrivata nel suo Paese con la promessa di non venire imprigionata ma dopo aver messo piede di nuovo in Qatar la 23enne sembra essere sparita nel nulla. «Se non mi vedete più sui social vuol dire che sarò morta», aveva scritto Noof al-Maadeed su Twitter e Instagram all’inizio di ottobre. Poi soltanto alcuni brevi messaggi a cui è seguito il silenzio. L’appello dei gruppi per i diritti umani che conoscono la giovane è ora rivolto alle autorità del Qatar: «Vogliamo le prove che la 23 ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) A ottobre era ritornata indal Regno Unito dallada cui era già fuggita una volta. La giovane attivista femministaal-era arrivata nel suo Paese con la promessa di non venire imprigionata ma dopo aver messo piede di nuovo inlasembra essere sparita nel nulla. «Se non mipiù suiche», aveva scrittoal-su Twitter e Instagram all’inizio di ottobre. Poi soltanto alcuni brevi messaggi a cui è seguito il silenzio. L’appello dei gruppi per i diritti umani che conoscono la giovane è ora rivolto alle autorità del: «Vogliamo le prove che la 23 ...

Advertising

fanpage : C'è grande preoccupazione per le sorti di #NoofAlMaadeed l'attivista 23enne del Qatar che un mese e mezzo fa circa… - borghi_claudio : Si dice sempre che le commissioni parlamentari d'inchiesta non servono. Se si compongono con gente che vuol trovare… - IrridenteL : RT @vuotoaperdere73: Io ve la butto li, poi vedete voi ,ma nelle Marche, Macerata e provincia ,non si trovano muratori. Siccome mi sono sli… - dam3nslove : RT @squadbakushoto: utgl 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ma lo capite che jin ha passa… - AngeloLoGiudic4 : @giusytravporca1 Non vedete che è un rikkione trans..poveri pervertiti testa di cxxx....?????? -