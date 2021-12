Roma, manifestazione sul Gra: code tra Bufalotta e Diramazione Roma Nord (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare tra Bufalotta e Diramazione Roma Nord per manifestazione. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare traper. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

Advertising

GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 11 DICEMBRE, VIA ROMA h 16.30 ????Con oggi i sabati contro obbligo vaccinale e pass sono 2??1?? MAI in IT… - ignimoki : RT @ragazzini_p: Oggi #15dicembre sono a Roma al Congresso @FnpCislLazio. Un’occasione preziosa per approfondire gli importanti risultati o… - myriam_salerno : RT @DemoS_Roma: Confermata la manifestazione FERMIAMO IL NAUFRAGIO DI CIVILITA' sabato 18 dicembre sotto le Ambasciate di Polonia e Bieloru… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Oggi sciopero generale: a rischio treni e bus, esclusi scuola e sanità. I settori interessati da… - antosegator : RT @DemoS_Roma: Confermata la manifestazione FERMIAMO IL NAUFRAGIO DI CIVILITA' sabato 18 dicembre sotto le Ambasciate di Polonia e Bieloru… -