Quarantena per chi entra in Italia. No dell’Europa, ma Draghi tira dritto. Il premier blinda il Paese per fermare la quarta ondata. Bruxelles non ci sta: eccessive le restrizioni adottate (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Natale è alle porte ed il premier Draghi non ha nessuna intenzione di far impennare i nuovi contagi da coronavirus. Quindi l’Italia sarà blindata per le festività natalizie. Non solo: il governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo il Green Pass rafforzato in zona bianca che scadeva invece il 15 gennaio. Un stretta ulteriore decisa per tentare di frenare la risalita della curva epidemiologica. Chi arriva in Italia da tutti i Paesi dell’Unione Europea e non è vaccinato dovrà rimanere in Quarantena per cinque giorni oltre ad effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, oppure molecolare nelle 48 ore precedenti. Il test diventa obbligatorio anche per i vaccinati. Insomma l’Italia va per la sua strada. Ma all’Ue e a Ursula von der Leyen (nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Natale è alle porte ed ilnon ha nessuna intenzione di far impennare i nuovi contagi da coronavirus. Quindi l’saràta per le festività natalizie. Non solo: il governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo il Green Pass rafforzato in zona bianca che scadeva invece il 15 gennaio. Un stretta ulteriore decisa per tentare di frenare la risalita della curva epidemiologica. Chi arriva inda tutti i Paesi dell’Unione Europea e non è vaccinato dovrà rimanere inper cinque giorni oltre ad effettuare un test antigenico nelle 24 ore precedenti all’ingresso, oppure molecolare nelle 48 ore precedenti. Il test diventa obbligatorio anche per i vaccinati. Insomma l’va per la sua strada. Ma all’Ue e a Ursula von der Leyen (nella ...

