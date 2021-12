MotoGP, Jarvis duro su Vinales: "Non so se ha la forza mentale per vincere" - News (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il trionfo iridato che Fabio Quartararo ha regalato alla Yamaha nel 2021 ha posto fine a un digiuno che durava dal 2015, quando fu Jorge Lorenzo a riportare la corona iridata a Iwata. Un successo che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il trionfo iridato che Fabio Quartararo ha regalato alla Yamaha nel 2021 ha posto fine a un digiuno che durava dal 2015, quando fu Jorge Lorenzo a riportare la corona iridata a Iwata. Un successo che ...

Advertising

ilpodsport : #Moto MotoGp, Jarvis: 'Tutti conoscono Rossi, mentre tanti non sanno chi è Marquez' #ilpodsport - Luxgraph : MotoGp, Jarvis: 'Tanti non sanno chi sono Marquez e Quartararo, mentre Rossi lo conoscono tutti' - Gazzetta_it : MotoGP, Jarvis saluta Rossi: “Vale icona mondiale, mentre molti non conoscono Marquez” - rosannaminopoli : @MotoGP_ESPN Lin Jarvis continua a parlare e a dire sciocchezze. Perché non tace?. Valentino si è completamente ris… - corsedimoto : MOTOGP - Lin Jarvis, capo delle corse Yamaha, spiega perchè Valentino Rossi ha continuato a gareggiare anche nel 20… -