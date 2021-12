Miriana Trevisan fa una rivelazione sul confessionale e la regia stacca (Di giovedì 16 dicembre 2021) Miriana Trevisan e il confessionale Si sa che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non scorre buon sangue e lo abbiamo visto più volte nel corso del loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Più volte, inoltre, non ha mancato di esprimere il suo pensiero per quanto riguarda il rapporto con Alex Belli. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 dicembre 2021)e ilSi sa che trae Soleil Sorge non scorre buon sangue e lo abbiamo visto più volte nel corso del loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Più volte, inoltre, non ha mancato di esprimere il suo pensiero per quanto riguarda il rapporto con Alex Belli. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

turututiti : ECCO A VOI CHI È MIRIANA TREVISAN IL PROBLEMA NON ERA NICOLA IL VERO PROBLEMA È LEI #gfvip #gfvip6 #gfvip2021… - Daniela21505028 : RT @FRANCESCOASROM7: Io Non Capisco Tutto Questo Odio Caro Parpiglia Che Hai Per La Nostra Soleil Come L’Anno Scorso C’è L’Avevi Per Dayane… - metticicuorecla : Ciao, mi chiamo Miriana Trevisan, ho 6 anni e sono gelosissima dei miei bambolotti. #gfvip - zia_ivy : RT @FRANCESCOASROM7: Io Non Capisco Tutto Questo Odio Caro Parpiglia Che Hai Per La Nostra Soleil Come L’Anno Scorso C’è L’Avevi Per Dayane… - FRANCESCOASROM7 : Io Non Capisco Tutto Questo Odio Caro Parpiglia Che Hai Per La Nostra Soleil Come L’Anno Scorso C’è L’Avevi Per Day… -