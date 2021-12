Milan femminile, le convocate da Ganz per il match contro l’Hellas Verona (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le rossonere convocate da Maurizio Ganz per la partita di Coppa Italia femminile tra Hellas Verona e Milan: assenti Giuliani e Giacinti Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le rossonereda Maurizioper la partita di Coppa Italiatra Hellas: assenti Giuliani e Giacinti

Advertising

gilnar76 : Convocate #Milan femminile: out Giacinti e Giuliani contro l’Hellas, la lista #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #ConvocateMilanfemminile: out #Giacinti e #Giuliani contro l’#Hellas, la lista - sportli26181512 : Coppa Italia Femminile, le convocate di Ganz per la sfida contro l'Hellas Verona: Di nuovo Coppa Italia.… - MilanNewsit : Coppa Italia Femminile, le convocate di Ganz per la sfida contro l'Hellas Verona - infoitsport : Montemurro sfida il Milan femminile: «Sarà un gioco mentale» -