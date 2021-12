Lorenzo Insigne è sempre più sul calciomercato | i club interessati

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La storia d’amore traed il Napoli potrebbe essere, davvero, ai titoli di coda. Il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 tarda ad arrivare e da gennaio il capitano dei partenopei potrebbe iniziare a guardarsi attorno con l’intento di trovare una nuova squadra. Nell’immediato o nelestivo, quando sarà libero a costo zero. Vincenzo Pisacane, agente dello scugnizzo napoletano, non ha nascosto che le parti sono lontanissime: ecco chi è interessato al calciatore campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio. L’intervista a Vincenzo Pisacane, agente del calciatore partenopeo Ecco cosa ha detto Vincenzo Pisacane, procuratore di, a Il Corriere dello Sport in merito al possibile rinnovo (adesso molto lontano) con la società di Aurelio De ...

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Insigne

Quale futuro per? Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto col club partenopeo e presto sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra per trasferirsi a costo zero a partire dal primo luglio.Commenta per primo Il futuro diè sempre più in bilico . Il capitano del Napoli è alle prese con un fastidio al polpaccio e qualche sintomo post vaccino dopo la terza dose, ma dovrebbe essere a disposizione di ..."Da Mbappé a Brozovic, il gran ballo delle scadenze", titola stamane il Corriere dello Sport. Tra pochi giorni si aprirà il mercato ed i giocatori in scadenza di contratto al prossimo giugno potranno ...«Ci sono diversi giocatori in Europa che ci interessa e per i quali abbiamo chiesto informazioni». Queste le parole di Bill Manning, presidente del Toronto FC che sembra essere ...