LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando davanti a Mowinckel e Puchner (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA Prova IN VAL GARDENA 11.09: Distacchi elevati per la svizzera Jasmina Suter (+3.68) e per l’americana Jacqueline Wiles (+2.28). 11.07: Chiude lontana anche Francesca Marsaglia a 2.22 da Goggia. 11.04: Sono scese le prime venti atlete. Sofia Goggia è al comando con il tempo di 1’42”98 con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel e 86 sull’austriaca Mirjam Puchner. Sesto posto per Nadia Delago (+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77). 11.03: La canadese Marie-Michele Gagnon aveva sette decimi di vantaggio al secondo intermedio, ma alla fine è ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDAIN VAL GARDENA 11.09: Distacchi elevati per la svizzera Jasmina Suter (+3.68) e per l’americana Jacqueline Wiles (+2.28). 11.07: Chiude lontana anche Francesca Marsaglia a 2.22 da. 11.04: Sono scese le prime venti atlete.è alcon il tempo di 1’42”98 con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhilde 86 sull’austriaca Mirjam. Sesto posto per Nadia Delago (+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77). 11.03: La canadese Marie-Michele Gagnon aveva sette decimi di vantaggio al secondo intermedio, ma alla fine è ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: nuova rifinitura per Dominik Paris sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… -