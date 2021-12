(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il trust che gestisce la seconda squadra di calcio di Lotito non trova acquirenti e la scadenza per la vendita si avvicina: servirà probabilmente una nuova proroga

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: La Salernitana ora è un bel problema - ilpost : La Salernitana ora è un bel problema - napolista : Anche Malagò vorrebbe salvare la Salernitana: può ancora farcela Il Presidente del Coni: “Siamo al 16 dicembre, no… - FGiallorossa : @kramerlengo @OfficialASRoma Credo perché la porcata sia stata fatta all'inizio (la Salernitana non doveva essere a… - _RobertoErre : @NglStagno @FootballAndDre1 No, confondi il punto di partenza con quello di arrivo. La Salernitana era del figlio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ora

...molto difficile arrivare a una cessione entro il 31 dicembre perché i tempisono davvero ristretti", ha dichiarato Paolo Bertoli, uno dei trustee incaricati della cessione della. " ...... 'I club hanno espresso una richiesta di proroga fino alla fine del campionato, con delle condizioni che devono essere definite già da. Auspicabile che lanon venga esclusa per ...L’Assemblea della Lega di A ha votato per l’estensione del Trust della Salernitana fino al termine della stagione.Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, dopo le ultime notizie che potrebbero vedere l’esclusione del club granata dalla Serie A se non si procederà entro il 31 dicembre alla ...