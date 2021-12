Il sangue di San Gennaro si è sciolto: compiuto il miracolo di dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come da tradizione annuale si attendeva la liquefazione del sangue di San Gennaro: poco fa è avvenuto il miracolo di dicembre. L’Arcivescovo Battaglia al momento della verifica del miracolo (via screenshot)Ore intense quelle trascorse nel centro storico di Napoli in attesa del compimento del miracolo di San Gennaro. Nella mattinata si era diffusa la notizia che il sangue non si era ancora sciolto e c’era preoccupazione in città. Il Museo di San Gennaro attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato una nota nella quale si spiegano i dettagli dell’avvenuto miracolo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! “È avvenuto il miracolo di San ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come da tradizione annuale si attendeva la liquefazione deldi San: poco fa è avvenuto ildi. L’Arcivescovo Battaglia al momento della verifica del(via screenshot)Ore intense quelle trascorse nel centro storico di Napoli in attesa del compimento deldi San. Nella mattinata si era diffusa la notizia che ilnon si era ancorae c’era preoccupazione in città. Il Museo di Sanattraverso il proprio sito ufficiale ha diramato una nota nella quale si spiegano i dettagli dell’avvenuto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! “È avvenuto ildi San ...

