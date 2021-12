Il Parlamento Ue approva il Dma In arrivo i limiti dopo il confronto

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Mercoledì ileuropeo in forma plenaria hato ufficialmente il maxi-pacchetto legge pensato per regolamentare l’economia digitale, il Digital Markets Act (meglio noto come Dma). L’ha fatto a maggioranza schiacciante, un sintomo della soddisfazione degli europarlamentari nel dar seguito a uno dei temi più complessi e discussi negli ultimi anni, il dossier che il corrispondente del Foglio a Bruxelles David Carretta ha definito “uno dei più importanti di questa legislatura”. Margrethe Vestager, commissaria europea alla competizione, ha salutato l’avvenimento come un “regalo di Natale in anticipo”. L’zione del Dma “manda un chiaro messaggio: nella nostra Ue non spetta alle Big Tech stabilire le regole del gioco, ma ai legislatori”. Traspare altrettanta soddisfazione dal profilo Twitter di Andreas Schwab (Ppe), il ...