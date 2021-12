Il Covid spaventa l'Nba: 36 positivi, compreso Westbrook... (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'allarme continua. Tanto che per ogni giocatore che esce dal protocollo anti Covid c'è qualcuno che entra. L'ultimo nome eccellente alle prese col coronavirus è Russell Westbrook, risultato positivo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'allarme continua. Tanto che per ogni giocatore che esce dal protocollo antic'è qualcuno che entra. L'ultimo nome eccellente alle prese col coronavirus è Russell, risultato positivo ...

Advertising

SilviaTassinari : Qui per dire che a me il Covid spaventa ancora - GoalItalia : Sale a 7 il numero dei positivi al Real Madrid ?? - SoniaVigoson : @mbx1900 Sarà un bene per i più, ma a me spaventa che prenda i bronchi avendo avuto una pleurite da Covid che mi ha… - AcerboLivio : Il Covid spaventa il Real Madrid: blindato Valdebebas – Corriere dello Sport - CalcioPillole : #LaLiga, l'aumento dei casi #Covid spaventa anche il calcio spagnolo. La #RFEF ha così annunciato protocolli più ri… -