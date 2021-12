Il CIR Junior | le Renault Clio Rally5 e Paolo Andreucci

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Settimane calde per il settore rally di Aci Sport che, in preparazione della prossima stagione sportiva, conferma una nostra anticipazione che aveva fatto sgranare gli occhi a più di qualcuno: il cambio auto nella serie riservata glicon l’arrivo delle. Il Campionato Italiano Rally2022 si presenta rinnovata e rafforzata, Source

Ilconterà ancora sulla gestione di Motorsport Italia e sulla partnership tecnica di Pirelli , ma la novità sarà la collaborazione con Renault Sport . Gli equipaggi infatti non correranno ...... Giorgio Cogni e Gabriele Zanni; con la vittoria arriva anche il titolo. Chi mastica amaro dopo la gara toscana è l'astigiano Emanuele Rosso , affiancato da Andrea Ferrari , arrivato da ...Il prossimo anno tornerà ovviamente il Campionato Italiano Rally Junior, che però sulla scorta della competizione Assoluta (si chiamerà proprio così) maggiore andrà incontro a qualche novità.L'accordo ...Settimane calde per il settore rally di ACI Sport in preparazione della prossima stagione sportiva. Alle ultime ufficialità si aggiunge ora il lancio del Campionato Italiano Rally Junior 2022. Una ser ...