Donatella Rettore illumina il palco di Sanremo Giovani con un look scintillante

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Bella - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Il Filo Della Notte - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - la cantante del saloon - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Bad Girl - moteItriton : Io amo così tanto donatella rettore -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Rettore

Io Donna

ROMA - In attesa della partecipazione in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con, Ditonellapiaga svela il titolo, la data di uscita e la cover del nuovo disco. Anticipato dal singolo 'Non ti perdo mai', l'album 'Camouflage' esce il 14 gennaio 2022 per Dischi ...Drag Race Italia, la semifinale sarà dedicata al tema matrimonio : ospite d'eccezione Enzo Miccio Nella scorsa puntata , Drag Race Italia ha visto tra gli ospiti l'iconica- nel ...ROMA - In attesa della partecipazione in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga svela il ...Nero, nero, nero protagonista anche dei look maschili con qualche outsider. Foto Ipa Maurizio D'Avanzo / IPA. Da segnalare anche i look matchy-matchy dei duetti Mahmood/Blanco e Hignsnob/Hu che manco ...