Dl fisco | Meloni a governo | ' via associazioni e terzo settore da applicazione Iva'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La Camera ha approvato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia al decreto fiscale che impegna ilad escludereed enti deldall'dell'Iva. Una norma che è stata introdotta durante l'esame del provvedimento in Senato, contro la quale ci siamo battuti fin dall'inizio e che va abolita, perché è insostenibile aumentare costi e burocrazia a carico di chi opera nel volontariato e nele assimilare queste realtà agli enti commerciali. Ora l'esecutivo Draghi dia seguito all'impegno assunto davanti al Parlamento e corregga velocemente questa norma". A chiederlo è la leader di Fdi Giorgia. "FdI vigilerà con attenzione e continuerà a lavorare anche per garantire alle ...

...che comprende Lega e Forza Italia mentre l'"opposizione" è in mano alla destra di Giorgia, l'... Le questioni e le proposte sono tante, per una equa riforma del, una riforma delle pensioni ......aiutare tutti coloro che in questo momento non sono in grado di pagare i loro debiti con il", ... La leader di Fdi Giorgiaricorda che "migliaia di partite Iva, imprese e famiglie che ...Ora l'esecutivo Draghi dia seguito all'impegno assunto davanti al Parlamento e corregga velocemente questa norma". A chiederlo è la leader di Fdi Giorgia Meloni.Lo sciopero del 16 non va ridotto solo ad una dovuta rivendicazione su fisco, condono, e delocalizzazioni ... i suoi fans: Salvini e Meloni dalla parte dell’Eni; la finanza «verde» europea e mondiale, ...