Covid, in Campania 1.770 positivi e 8 morti nelle ultime 48 ore. Indice di contagio: 4,43% (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 1.770 i nuovi positivi al Covid in Campania su 39.914 test esaminati. Il tasso di incidenza è stabile 4,43%, appena lo 0,1% in più rispetto a ieri. Otto le nuove vittime. I ricoverati in degenza sono 395 (come ieri) mentre quelli in intensiva sono 26 (+1). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

