Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök disponibile al pre-order (Di venerdì 17 dicembre 2021) La prossima espansione di Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök è ora disponibile per il preordine su Stadia! L'espansione uscirà il 10 marzo 2022 e con il preordine, al costo di 39,99€, riceverai subito alcuni regali sotto forma di nuovi oggetti e skin. Acquista ora per avere subito accesso al Pacchetto del crepuscolo, che include un set attrezzatura, una livrea per cavalcatura e una livrea per corvo! Nell'affascinante universo della mitologia norrena, alcuni invasori provenienti dai ghiacci e dalle fiamme minacciano i nove mondi. Svartalfheim, il reame abitato dai nani, sta per crollare e nel caos generale, Baldr, figlio prediletto di Odino, viene preso prigioniero da Surtr, l'immortale gigante del fuoco. In L'alba del Ragnarok, Eivor affronterà il proprio destino nei ...

