Anticipazioni Una Vita | Bellita muore | reazione choc ad Acacias

Una Vita Anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. La morte di Bellita non dà l'effetto immaginato negli abitanti di Acacias: ecco perché La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di

