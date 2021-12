Verona | Tudor | «Risposte positive dopo l’Empoli Barak fuori? Ecco perché»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Igor, allenatore del, ha parlato al termine del match di Coppa Italia perso contro: le sue dichiarazioni Igor, allenatore del, ha parlato al termine del match di Coppa Italia perso contro. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «Tante belle. Mi sono piaciuti tanti giocatori. Dispiace aver perso, abbiamo fatto una buona gara e nel primo tempo meritavamo almeno due reti. Nel nostro miglior momento abbiamo preso due gol. Guardiamo avanti, dobbiamo preparare bene le prossime gare». OBIETTIVI – «Abbiamo l’obiettivo di salvarci. Poi in Coppa è giusto giochi chi solitamente gioca di meno. Penso sia stata una gara giocata alla pari, il 4-1 sembrava ...

sportli26181512 : #CoppaItalia, #Verona-#Empoli 3-4: Andreazzoli rischia, vince e sfida l'Inter agli ottavi: Un pirotecnico match por… - AleCat_91 : VERONA - EMPOLI 3-4: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - ilfelixiano : Ah ma quindi l insormontabile verona di tudor che mette in difficoltà tutti battendo anche big è stato travolto da… - Luxgraph : Verona-Empoli 3-4: Tudor eliminato, Andreazzoli agli ottavi - Boboj29 : Partita pazzesca a Verona , vince l'Empoli 4 a 3 Sul 4 a 1 il Verona segna 2 reti i 4 minuti ma non riesce a paregg… -

Ilva in tilt e subisce anche la deliziosa conclusione dalla distanza di Bajrami che al 74' ... il nervosismo domina e La Mantia viene espulso , manon riesce a completare la rimonta ...Commenta per primo Hellas- Empoli 3 - 4 Pandur 5: insicuro su più di una chiusura, suo l'errore che porta al terzo gol ...5,5: fa il turn - over in vari reparti anche se i cambi sono un ...L'Hellas perde in casa ed esce dalla Coppa Italia. La formazione toscana giocherà contro l'Inter nel prossimo turno ...Diretta Verona Empoli streaming video tv 15 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita dei sedicesimi di Coppa Italia.