“Truffa all’Inps”: sequestrati 600mila euro da sigle lombarde della Cisl (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ipotesi è di Truffa all’Inps sulla aspettativa sindacale non retribuita e per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo di 600 mila euro nei confronti di alcune sigle sindacali lombarde della galassia Cisl in una inchiesta del pm Paolo Storari su una dozzina di indagati. Sindacalisti che, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato effettivamente, al solo fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo. Il contesto dell’indagine è dunque quello delineato dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, che riconosce il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ipotesi è disulla aspettativa sindacale non retribuita e per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico FinanziariaGuardia di Finanza di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo di 600 milanei confronti di alcunesindacaligalassiain una inchiesta del pm Paolo Storari su una dozzina di indagati. Sindacalisti che, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato effettivamente, al solo fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo. Il contesto dell’indagine è dunque quello delineato dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, che riconosce il ...

