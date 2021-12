Superbike: al via i test di Jerez in vista della stagione 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Honda, Bmw e Kawasaki scendono in pista sul tracciato di Jerez per una tre giorni di test dedicata alla chiusura della stagione 2021 e volta alla preparazione in vista del nuovo campionato del mondo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Honda, Bmw e Kawasaki scendono in pista sul tracciato diper una tre giorni didedicata alla chiusura2021 e volta alla preparazione indel nuovo campionato del mondo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Superbike: al via i test di Jerez in vista della stagione 2022 - AlexZan87 : Tra Superbike e Cavallino rampante, l’autodromo guarda già al 2023 - motosprint : #WorldSBK, mentre #Lowes è ancora sulla via del recupero, #Rea non vede l'ora di tornare in pista ?? - corsedimoto : RAGAZZI VELOCI - È già Superbike 2022: domani al via i test a Jerez con la nuova coppia HRC Vierge-Lecuona. Riuscir… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Luca Vitali rinnova con la Scuderia Improve per il CIV SBK 2022: Il riminese sarà presente al via della prossima stagione… -