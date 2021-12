Speed skating | Claudia Pechstein disputerà le Olimpiadi Invernali per l’ottava volta!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Semplicemente inossidabile. La pattinatricesarà al via delledi Pechino 2022 all’età di 49 anni. La tedesca, destinata a prendere parte pervolta in carriera ai Giochi,la mass start avendo ottenuto la qualificazione a Cinque Cerchi in questa specialità. Classificata 11ma nell’ultima gara a Calgary (Canada), valida per la Coppa del Mondo diè nel ranking qualificante per Pechino al 17° posto e pertanto rientra nel novero delle atlete (24) che potranno gareggiare sul ghiaccio cinese. Germania che, da questo punto di vista, potrà contare sulla 26enne Michelle Uhrig, che ha messo in cassaforte il pass con l’ottavo posto in Canada. Con questa partecipazione, ...