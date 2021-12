Soleil Sorge nella casa del GF Vip | cosa è successo con Alex Belli

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 2021 sarà ricordato come l’edizione della strana love story fra. Pubblico e concorrenti del reality c’hanno capito poco di. Perchéè uscito dal gioco? Per quale motivolo ha prima inseguito e poi scaricato? Di sicuro l’unica che può far chiarezza è proprio la… In un confronto con Biagio,prova a mettere ordinetelenovelas. Dopo la clamorosa uscita di scena di, persi è inaugurato il tempo della riflessione. L’influencer italo-americana, una delle candidate alla vittoria del GF Vip di quest’anno, deve infatti far ...

Al Gf Vip 6, Carmen Russo non le manda a dire aper la situazione che si è creata contro Alex Belli. Carmen infatti, non crede alla versione di vittima die afferma: ' Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei ...Manila Nazzaro eavevano preparato per cena degli involtini di verza e del riso. La cena non è stata gradita da Lulù: "Non posso più stare in questi gruppi, mi dispiace". Poi Lulù ha ...La mamma di Soleil Sorge svela che fine ha fatto Carlo Domingo e come ha reagito alle effusioni con Alex Belli durante il GF Vip.Al Gf Vip 6, Carmen Russo non le manda a dire a Soleil Sorge per la situazione che si è creata contro Alex Belli. Carmen infatti, non crede alla versione di vi ...