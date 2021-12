Advertising

ilsecoloxix : Shipping, operatori in pressing sul ministro: “Manca la regia del governo, ora serve una guida pragmatica”… -

Ultime Notizie dalla rete : Shipping operatori

The MediTelegraph

Una mancanza che avvertono i presidenti dei porti (in modo più sottile), ma adesso insorgono gli. Luigi Merlo , presidente di Federlogistica: Il Pnrr sta prendendo una piega pericolosa.... a partire dal Quotidiano del Sud, la notizia secondo cui le aziende cinesi CoscoPorts, ... ma in ultima istanza le offerte estere sono arrivate datedeschi (a Trieste) e turchi (a ...Il cluster marittimo si compatta ed elenca le richieste a Giovannini Merlo: "Abbiamo due ministri dell’Ambiente, nessuno ai Trasporti" ...Stoccolma. Moody’s ha rivisto le sue prospettive per il settore marittimo internazionale passando da una valutazione ‘positiva’ a quella ‘stabile’ ...