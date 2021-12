Sanremo Giovani | Emma commossa E riceve l’in bocca al lupo di Zanforlin

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un grande ritorno, quello di2022, che ha segnato profondamente anche lei. Non sono stati anni facili, per l’artista salentina, che ha affrontato una nuova recrudescenza della malattia e che ha superato brillantemente. Il Festival è quindi una grande occasione per seguire la scia di successo segnata dalla sua rinascita e da Io sono bella – singolo scritto per lei da Vasco Rossi – che ha portato nei live dedicati all’album Fortuna. E, con il nuovo taglio di capelli, tornerà sulle tavole del Teatro Ariston., le lacrime diÈ stata la prima, l’artista che Amadeus ha scelto per rompere il ghiaccio. Bellissima, emozionata e fasciata da un abito nero che ha portato con grande eleganza,ha raggiunto il centro del palco per annunciare il titolo del brano ...