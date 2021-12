Roberto Bolle: scempio verso la danza, serve un cambiamento (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La situazione della danza in Italia è sempre più difficile e arida, fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono chiusi, di assoluta mancanza di protezione per la categoria artistica, di ballerini che devono lasciare il proprio Paese per vivere della loro passione e cercare di realizzare i propri sogni". Così il primo ballerino della Scala Roberto Bolle, davanti alla Commissione Cultura della Camera, durante la sua audizione in merito all'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Roberto-Bolle-scempio-verso-la-danza-serve-un-cambiamento 20211215 video 17185876.mp4"/video"Il mio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La situazione dellain Italia è sempre più difficile e arida, fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che vengono chiusi, di assoluta mancanza di protezione per la categoria artistica, di ballerini che devono lasciare il proprio Paese per vivere della loro passione e cercare di realizzare i propri sogni". Così il primo ballerino della Scala, davanti alla Commissione Cultura della Camera, durante la sua audizione in merito all'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-la--un-20211215 video 17185876.mp4"/video"Il mio ...

