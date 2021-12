Ponza, Ponza, studenti “fuori corso” tornano in classe: al via i corsi serali all’Itc Pisacane (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ponza – La Provincia di Latina e la Regione Lazio hanno dato l’ok per l’attivazione dei corsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali) presso l’Istituto comprensivo Pisacane di Ponza. Un obiettivo perseguito da due studentesse un po’ avanti con gli anni che hanno chiesto all’associazione Cala Felci come mai sull’isola non fosse possibile conseguire il diploma per i “fuori corso”. E l’associazione ha fatto propria l’istanza chiedendo aiuto alla vicepreside Angelida Costanzo che ha subito condiviso il progetto e coinvolto la Dirigente Teresa Assaiante che ha, a sua volta, manifestato entusiasmo per l’iniziativa e l’ha portata avanti con forza e determinazione. Il progetto è stato condiviso in breve anche da ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– La Provincia di Latina e la Regione Lazio hanno dato l’ok per l’attivazione deidi istruzione di secondo livello (ex) presso l’Istituto comprensivodi. Un obiettivo perseguito da due studentesse un po’ avanti con gli anni che hanno chiesto all’associazione Cala Felci come mai sull’isola non fosse possibile conseguire il diploma per i “”. E l’associazione ha fatto propria l’istanza chiedendo aiuto alla vicepreside Angelida Costanzo che ha subito condiviso il progetto e coinvolto la Dirigente Teresa Assaiante che ha, a sua volta, manifestato entusiasmo per l’iniziativa e l’ha portata avanti con forza e determinazione. Il progetto è stato condiviso in breve anche da ...

Advertising

ItalianAirForce : Missione conclusa per l'elicottero HH-139A dell'85° Centro CSAR che ha effettuato un #TrasportoSanitarioUrgente per… - Giusepp73577504 : Bene: Sandro Pertini fu confinato a Ponza per 5 anni. Oggi fissavo l'isola da Anacapri: sono confinato sull'isola d… - Red75271347 : Isola di Ponza.?????? - Lunanotizie : ?? Dissalatore temporaneo, il Comune di Ponza perde l’appello al Consiglio di Stato ?? Leggi qui… - FabioFigurella : Congratulazioni a Odissey Diving Center nuovo PADI Resort a Ponza. In bocca al lupo ad Andrea e benvenuto nella fam… -