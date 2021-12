Napoli, sospiro di sollievo per Zielinski: esami e allenamento in gruppo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli ha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr Zielinski: come sta il centrocampista polacco Il Napoli ha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr Zielinski: ecco come sta il centrocampista polacco dopo i problemi respiratori. COMUNICATO UFFICIALE – «Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr: come sta il centrocampista polacco Ilha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr: ecco come sta il centrocampista polacco dopo i problemi respiratori. COMUNICATO UFFICIALE – «ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DALEX911 : Napoli, parziale sospiro di sollievo per Zielinski: è negativo al Covid - infoitsalute : Napoli, parziale sospiro di sollievo per Zielinski: è negativo al Covid - GilbertoOriani : @dorinileonardo Come a Napoli quando sale un rapinatore sull'autobus e tutti tirano un sospiro di sollievo perché non è il controllore - Salvato95551627 : RT @Ftbnews24: ?? #Napoli, contusione per Elmas: sospiro di sollievo per Zielinski #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, contusione per Elmas: sospiro di sollievo per Zielinski #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL #Spalletti ??… -