Milan-Napoli: Zielinski verso il recupero, il report sugli infortuni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli sfida il Milan e prova a recuperare Piotr Zielinski, il giocatore si è sottoposto a nuovi controlli medici ed ha lavorato in gruppo. A questo punto Zielinski può recuperare per la sfida con il Milan, partita delicatissima perché dopo la sconfitta con l'Empoli in casa, il Napoli è ancora più obbligato a vincere. Spalletti ha ancora le assenze di Osimhen e Koulilbaly, ma prova a recuperare qualche calciatore. Questo il report ufficiale del Napoli sugli infortunati e sul lavoro odierno: Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione e forza in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ...

