LIVE Curling Italia-Germania 4-3, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano e passano a condurre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 mano RUBATA DALLE azzurre NEL SETTIMO END! Due punti marcati dall’Italia che ora passa a condurre. Italia-Germania 4-3. 20.50 Questi invece gli altri parziali dopo il sesto end: Repubblica Ceca-Turchia 4-1, Lettonia-Scozia 3-5, Giappone-Estonia 6-2. 20.46 Ricordiamo che in caso di sconfitta Constantini e compagne sarebbero aritmeticamente escluse dai primi quattro posti della classifica e quindi dai Giochi di Pechino 2022. 20.44 L’Italia sfrutta l’ultima stone a disposizione tornando a marcare un punto che mancava dal primo end e accorcia. Italia-Germania 2-3. 20.25 Negli altri match la Repubblica Ceca conduce 3-1 sulla Turchia, la Scozia ha allungato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58RUBATA DALLENEL SETTIMO END! Due punti marcati dall’che ora passa a4-3. 20.50 Questi invece gli altri parziali dopo il sesto end: Repubblica Ceca-Turchia 4-1, Lettonia-Scozia 3-5, Giappone-Estonia 6-2. 20.46 Ricordiamo che in caso di sconfitta Constantini e compagne sarebbero aritmeticamente escluse dai primi quattro posti della classifica e quindi dai Giochi di Pechino 2022. 20.44 L’sfrutta l’ultima stone a disposizione tornando a marcare un punto che mancava dal primo end e accorcia.2-3. 20.25 Negli altri match la Repubblica Ceca conduce 3-1 sulla Turchia, la Scozia ha allungato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le teutoniche rubano la mano nel quarto end -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: subito una mano rubata dalle azzurre - #Curling… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 5-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre scappano via dopo il quarto end! -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 2-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: si ritorna in parità dopo tre end - #Curling #Italia-… -