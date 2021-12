Lazio | Immobile | «Giusta la strigliata di Lotito | il padre deve usare parole forti…»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante dellaha parlato dellacheha fatto alla squadra biancoceleste Ciroha parlato durante la cena di Natale della. Ecco le sue dichiarazioni riprese daStyle Channel: «A innaffiare tutti sono stati Luis Alberto, il presidente e il mister. Sono contento del discorso del presidente per la fiducia che è stata rinnovata al mister, non che ce ne fosse bisogno, ma sentirlo direttamente da lui è meglio. La squadra si può concentrare soprattutto sul campo e non pensare ad altre cose. Laci sta tutta, è la prima volta che mi capita. Siamo una grande famiglia e undelle volteforti. Il bastone ...

