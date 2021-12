L'appello dei pediatri: "Vaccino è sicuro ed efficace anche per i bambini, genitori si fidino" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Si parte: da domani, 16 dicembre, in Italia saranno vaccinati contro il Covid anche i bambini dai 5 agli 11 anni. E i pediatri scendono in campo per assicurare il loro contributo per la campagna vaccinale, certo, ma anche per informare, rassicurare, convincere i genitori: "L'unica certezza che abbiamo in questa pandemia tra tante incertezze è che i vaccini funzionano e sono sicuri, anche per i bambini". Così all'AGI Annamaria Staiano, ordinario di pediatria alla Federico II di Napoli e presidente della Società italiana di pediatria, che alla vigilia delle prime somministrazioni ai bambini fa il punto sfatando le paure che circolano senza controllo in rete e non solo. A partire dal famoso studio su poco più ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Si parte: da domani, 16 dicembre, in Italia saranno vaccinati contro il Coviddai 5 agli 11 anni. E iscendono in campo per assicurare il loro contributo per la campagna vaccinale, certo, maper informare, rassicurare, convincere i: "L'unica certezza che abbiamo in questa pandemia tra tante incertezze è che i vaccini funzionano e sono sicuri,per i". Così all'AGI Annamaria Staiano, ordinario dia alla Federico II di Napoli e presidente della Società italiana dia, che alla vigilia delle prime somministrazioni aifa il punto sfatando le paure che circolano senza controllo in rete e non solo. A partire dal famoso studio su poco più ...

Advertising

SkySportF1 : F1, l'appello dei piloti e del Ceo Domenicali: 'Fate la vostra parte, vaccinatevi' #SkyMotori #F1 #Formula1 - Open_gol : Prima del ricovero in ospedale, Marco Marchesin pubblicava post su Facebook contro il vaccino, i giornalisti e il G… - ignaziocorrao : Ci uniamo all’appello del Sindaco per chiedere aiuto a chiunque abbia a disposizione autobotti, pale e ruspe per ac… - sulsitodisimone : L'appello dei pediatri: 'Vaccino è sicuro ed efficace anche per i bambini, genitori si fidino' - cittanuova_it : Appello dei Nobel per scongiurare la guerra -