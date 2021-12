La teoria del cardinale Mueller sulla pandemia: «Serve a Soros e Gates per la sorveglianza globale» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 2017 era stato «licenziato» da papa Francesco da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Con Bergoglio è stato critico fin da subito, definendo indifendibili le sue posizioni sulle unioni civili. Ora Gerhard Ludwig Mueller, cardinale tedesco teologo e curatore dell’opera omnia di Ratzinger, ha una sua idea sulla pandemia di Coronavirus: sarebbe stata a suo dire usata da nomi come Bill Gates e George Soros per creare uno «stato di sorveglianza» globale. L’epidemia, dice il cardinale in un’intervista all’Istituto austriaco San Bonifacio che ha pubblicato ora delle anticipazioni, ha portato «caos» e «scompiglio» che vengono dalla «scarsa conoscenza» della contagiosità e della nocività di Sars Cov-2 e anche dalla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 2017 era stato «licenziato» da papa Francesco da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Con Bergoglio è stato critico fin da subito, definendo indifendibili le sue posizioni sulle unioni civili. Ora Gerhard Ludwigtedesco teologo e curatore dell’opera omnia di Ratzinger, ha una sua ideadi Coronavirus: sarebbe stata a suo dire usata da nomi come Bille Georgeper creare uno «stato di. L’epidemia, dice ilin un’intervista all’Istituto austriaco San Bonifacio che ha pubblicato ora delle anticipazioni, ha portato «caos» e «scompiglio» che vengono dalla «scarsa conoscenza» della contagiosità e della nocività di Sars Cov-2 e anche dalla ...

