In Veneto più di 1.000 ricoverati per Covid, così la regione si prepara alla zona gialla (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Superati i mille ricoveri causati dal Coronavirus in Veneto. Con 43 nuovi ingressi nei reparti ospedalieri nelle ultime 24 ore, la regione conta al 15 dicembre 1.040 pazienti. Il dato, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Luca Zaia nei giorni scorsi, è da zona gialla: probabilmente, la prossima settimana il Veneto dovrà sperimentare il cambio di colore. In peggioramento anche il dato sulle terapie intensive, che segna un +2 rispetto a ieri, 14 dicembre, e porta il totale a 144 pazienti gravi. Migliora invece il numero dei nuovi contagi di Coronavirus: oggi sono 3.677, contro i 4.088 di ieri. Salgono ancora, invece, i decessi: sono 19 i morti registrati nelle ultime 24 ore, contro 16 di ieri e i 10 del 13 dicembre. In tutto, il totale delle vittime da inizio pandemia segnalato in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Superati i mille ricoveri causati dal Coronavirus in. Con 43 nuovi ingressi nei reparti ospedalieri nelle ultime 24 ore, laconta al 15 dicembre 1.040 pazienti. Il dato, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Luca Zaia nei giorni scorsi, è dagi: probabilmente, la prossima settimana ildovrà sperimentare il cambio di colore. In peggioramento anche il dato sulle terapie intensive, che segna un +2 rispetto a ieri, 14 dicembre, e porta il totale a 144 pazienti gravi. Migliora invece il numero dei nuovi contagi di Coronavirus: oggi sono 3.677, contro i 4.088 di ieri. Salgono ancora, invece, i decessi: sono 19 i morti registrati nelle ultime 24 ore, contro 16 di ieri e i 10 del 13 dicembre. In tutto, il totale delle vittime da inizio pandemia segnalato in ...

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Ettore16132251 : @539th Più di 100 ricoverati ordinari in più in due giorni in Veneto - 539th : Solo a partire da domani vedremo un dato più regolare in Veneto circa i ricoverati, mentre si sentirà ancora l'effe… - mimma_veneroso : Voglio anche precisare che mio fratello fa il maestro perché è umile non come voi a PISCIOTTA montate,mio fratello… - Freak_Nick_ : In Veneto si è arrivati nuovamente allo stop di parte delle prestazioni mediche, gravissimo. Ancor più grave è che… -

