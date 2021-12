Il romanzo di formazione del supereroe da giovane

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella costruzione dei supereroi (e non solo) tra sequel, reboot, prequel il nemico più insidioso è diventato ormai lo spoiler: lo raccomandano caldamente a ogni proiezione per la stampa di «non spoilerare», te lo chiedono gli amici persino quelli più cinefili come se la cosa fosse risolutiva. La regola è forse ancor più ferrea per questa nuovo capitolo col personaggio Marvel Comics Spider Man: No Way Home il cui «format» di evento planetario – ampliato dalla crisi pandemica – è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.