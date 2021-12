I test di Abu Dhabi 2021 tra rookie e cambi di casacca

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la fine del mondiale di Formula 1, il circuito di Abudiventa sede deiconclusivi di una stagione infinita. Le dieci squadre del circus scendono in pista con un parterre interessante, fatta die di veterani che approfittano del momento per ilo di. In questo articolo, daremo uno sguardo alla entry list. Formula 1: chi gira aldi Abu? L’attore protagonista a Yas Marina è Valtteri Bottas, che ha fatto il suo primo assaggio dell’Alfa Romeo. A distanza di due giorni dal suo ultimo GP con la Mercedes, il finlandese si dedica anima e corpo in questa nuova avventura. Al suo fianco compie i primi passi il cinese Guanyu Zhou, di provenienza Formula 2 e che affiancherà il “Boscaiolo” ...

Nella giornata di ieri, da fresco campione del mondo, Max Verstappen è tornato in pista allo Yas Marina Circuit dioDhabi per testare le gomme Pirelli da 18 pollici. Coperture che entreranno ufficialmente in Formula 1 dal prossimo anno, in concomitanza con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico. L'...Ultimi giri in pista prima delle vacanze per i piloti della Formula 1, almeno quelli impegnati oggi a Yas Marina per ipost stagionali in preparazione al 2022. Per la Ferrari sul circuito diDhabi sta girando Carlos Sainz, dopo che ieri il lavoro con le 'mule car' e gli pneumatici da 18 pollici era stato ...Nella mattina della seconda giornata di test, McLaren ha provato delle novità riguardanti i copriruota delle gomme posteriori. Sulla vettura di Lando Norris sono stati montati dei copriruota che prese ...La squadra di Silverstone nei test di Abu Dhabi sta raccogliendo molti dati che saranno utili a capire come cambia il comportamento delle gomme Pirelli ribassate al variare dell'altezza da terra della ...