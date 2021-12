I look più belli di Michelle Dockery | amatissima in “Downton Abbey”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il mondo dinon ha ancora concluso la sua magia. Mentre la serie televisiva è andata in onda per sei stagioni dal 2010 al 2015, i creatori hanno deciso di riportare la famiglia Crawley al cinema per ben due film. Il primo è arrivato in sala nel 2019, il secondo invece è in arrivo nel 2022. E uno dei personaggi più amati è quello di Lady Mary, interpretata da. Classe 1981, l’attrice è nata oggi 15 dicembre 2021. La vocazione artistica è sbocciata in tenera età. L’attrice ha raccontato a Parade di aver avuto sempre un debole per il ballo e la recitazione, dilettandosi con le sue sorelle sin da bambina. E il primo ruolo non è tardato ad arrivare. Dopo la laurea e l’apprendistato al National Youth Theatre di Londra, l’attrice ha debuttato a teatro con His Dark Materials. Il primo ruolo in TV ...