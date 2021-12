Green pass falsi, 82 le persone indagate: utilizzatori individuati ad Avellino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl momento sono complessivamente 82 le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta del pool cyber crime della Procura di Napoli che ha delegato oggi alla Polizia di Stato una serie di perquisizioni finalizzate a fare luce su un complesso sistema criminale, dedito alla messa in commercio di Green pass falsi, in grado di superare controlli. Si tratta di 15 persone già iscritte nel registro degli indagati e 67 loro clienti. Gli utilizzatori dei falsi Green pass sono stati sinora localizzati nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bolzano, Como, Grosseto, Messina, Milano, Monza-Brianza, Reggio Calabria, Roma e Trento, ma sono in corso accertamenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl momento sono complessivamente 82 lenell’ambito dell’inchiesta del pool cyber crime della Procura di Napoli che ha delegato oggi alla Polizia di Stato una serie di perquisizioni finalizzate a fare luce su un complesso sistema criminale, dedito alla messa in commercio di, in grado di superare controlli. Si tratta di 15già iscritte nel registro degli indagati e 67 loro clienti. Glideisono stati sinora localizzati nelle province di Napoli,, Benevento, Caserta, Salerno, Bolzano, Como, Grosseto, Messina, Milano, Monza-Brianza, Reggio Calabria, Roma e Trento, ma sono in corso accertamenti ...

