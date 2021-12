Draghi | vaccinatevi | è essenziale per restare aperti

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio Marioha invitato chi ancora non l'ha fatto a vaccinarsi durante le comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo di domani."Come dimostra ...

Al termine dell'intervento disi terrà un dibattito e, intorno all'ora di pranzo, verranno votate dall'Assemblea di Montecitorio le risoluzioni. "Oggi in Italia più dell'85% della popolazione ...Il presidente del Consiglio Marioha invitato chi ancora non l'ha fatto a vaccinarsi durante le comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo di domani."Come dimostra un recente studio dell'Istituto ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene nell'Aula della Camera comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. Al termine dell'intervento di Draghi si terrà un dibattito e, intorno all'ora di pr ...15 DIC - "L'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa - ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in ...