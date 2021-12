Draghi | “Natale più sicuro ma Omicron corre | vaccinatevi”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) All’indomani del nuovo decreto con cui il Governo ha prorogato lo stato di emergenza Covid, quindi anche le regole sul Super Green Pass, fino al 31 marzo 2022, Marioè intervenuto alla Camera dei Deputati. Il capo del Governo ha reso un’informativa sul prossimo Consiglio europeo, ma la sua relazione si è sviluppata anche intorno al tema della pandemia. Le vittime di Ravanusa “Voglio prima di tutto ricordare le 9 vittime dell’esplosione avvenuta l’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento” ha esordito il premier. “Ai loro cari, vanno le condoglianze del Governo e mie personali. È essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità. Episodi come questo non devono accadere e sono inaccettabili“.ha quindi ripetuto in Aula i nomi e l’età di tutte le persone che hanno perso la vita a causa ...

AGI/Vista - "Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiù preparati e sicuri. Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo e a fare la terza dose", cosìalla Camera. / WebTV CameraUnin bianco sarebbe letale per molti commercianti che sono ancora ben lungi dall'aver ... prima 1 miliardo, poi 2, poi 2,8, ieri 3,8, oggidice che sono pronti ad aggiungere altre ...Mario Draghi: "ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri", questo grazie ai vaccini che diminuiscono il rischio di morte ...L’inverno sta arrivando, e i numeri della pandemia peggiorano in tutta Europa. Non può non tenerne conto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto stamani alla Camera in vista del Consigli ...