(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’intervista esclusiva concessa da Massimo, ex di Milan,, Bari e Atalanta, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

Advertising

Mediagol : Donati: “Ilicic top, ma a Palermo mi faceva innervosire! Quando arrivò Dybala…” -

Ultime Notizie dalla rete : Donati Ilicic

Mediagol.it

...15): Marco Russo, Giampaolo Pazzini, MassimoDopo il pareggio in casa contro il Bologna, l'... L'ultima rete di Josipin Serie A TIM è arrivata proprio contro la Fiorentina, nell'aprile ...... Tommaso Turci Studio "DAZN Square": Marco Russo, Massimoe Giampaolo Pazzini L'Hellas ... Il Bologna è la squadra contro cui il Josipha segnato più reti in Serie A TIM: sette, ma solo due ...L’intervista esclusiva concessa da Massimo Donati, ex di Milan, Palermo, Bari e Atalanta, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it ...