Covid oggi Italia, in terapia intensiva 74% no vax (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su 100 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Italia, i no vax sono 74. Il Covid-19 oggi continua a colpire in maniera più grave i non vaccinati e la percentuale di ricoverati nelle terapie intensive dei 16 ospedali sentinella individuati da Fiaso (Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere) è infatti del 74% contro il 26% dei vaccinati, per un incremento complessivo dei ricoveri in rianimazione in una settimana del 17%. Il report Fiaso contiene i dati della rilevazione del 14 dicembre. Un dato atteso – sottolinea la Federazione – sulla base dell’andamento dei ricoveri nelle settimane precedenti: i pazienti che arrivano in terapia intensiva lo fanno di solito dopo 5-6 giorni di ricovero in altri reparti. Nel ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Su 100 pazientiricoverati inin, i no vax sono 74. Il-19continua a colpire in maniera più grave i non vaccinati e la percentuale di ricoverati nelle terapie intensive dei 16 ospedali sentinella individuati da Fiaso (Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere) è infatti del 74% contro il 26% dei vaccinati, per un incremento complessivo dei ricoveri in rianimazione in una settimana del 17%. Il report Fiaso contiene i dati della rilevazione del 14 dicembre. Un dato atteso – sottolinea la Federazione – sulla base dell’andamento dei ricoveri nelle settimane precedenti: i pazienti che arrivano inlo fanno di solito dopo 5-6 giorni di ricovero in altri reparti. Nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - SkyTG24 : #Covid19, 120 morti in 24 ore: mai così tanti dallo scorso 28 maggio. Aumentano i ricoveri - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - CGzibordi : in Italia da marzo 2020 ad oggi sono morti 1,168 mila persone, 90mila in più della media storica degli ultimi 3 an… - CGzibordi : @gred_vet @neghittoso @Chini_Francesco @firewall76 @esseasterisco @emmevilla in Italia sono morti 1,168 mila person… -