Conte ricorda l'Inter: «Due anni bellissimi» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Premiato sul palco dei Gazzetta Awards come allenatore dell’anno, l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte ha ricordato l’esperienza in nerazzurro, coronata dalla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Il tecnico salentino ha di fatto speso parole al miele per la sua ex squadra: “I due anni che ho trascorso all’Inter sono il ricordo più bello, è stato un percorso bellissimo. Il club mi ha chiesto sin da subito di cambiare la storia della Serie A, che vedeva la Juve dominatrice indiscussa“. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Premiato sul palco dei Gazzetta Awards come allenatore dell’anno, l’ex allenatore dell’Antoniohato l’esperienza in nerazzurro, coronata dalla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Il tecnico salentino ha di fatto speso parole al miele per la sua ex squadra: “I dueche ho trascorso all’sono il ricordo più bello, è stato un percorso bellissimo. Il club mi ha chiesto sin da subito di cambiare la storia della Serie A, che vedeva la Juve dominatrice indiscussa“.

