Vaccino forze dell'ordine, obbligo da domani: a chi si defila via arma e multe (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Vaccino covid, l'obbligo per le forze dell'ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre. A chi si defila via arma e manette e multe fino a 1.500 euro. E' arrivata la circolare del ministero dell'Interno - 'Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico'- come previsto dall'ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo. "L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 - si legge - la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) -covid, l'per lein vigore damercoledì 15 dicembre. A chi siviae manette efino a 1.500 euro. E' arrivata la circolare del ministero'Interno - 'Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico'- come previsto dall'ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo. "L'adempimentovaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 - si legge - la somministrazionea successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispettoe indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministeroa ...

