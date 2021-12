Vaccino: dopo 5 mesi l’efficacia scende vertiginosamente, dice l’Istituto Superiore della Sanità (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità rivela che l’efficacia del Vaccino contro il Covid-19 scende vertiginosamente dopo 5 mesi. Il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità riguardo l’andamento epidemiologico del Covid-19 rivela delle informazioni estremamente importanti legate all’efficacia del Vaccino sulla popolazione. Oltre a ciò, il report svela anche la differenza a livello di rischio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno studio deldirivela chedelcontro il Covid-19. Il report settimanale deldiriguardo l’andamento epidemiologico del Covid-19 rivela delle informazioni estremamente importanti legate aldelsulla popolazione. Oltre a ciò, il report svela anche la differenza a livello di rischio L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

antoguerrera : Su #Omicron, il Regno Unito è così nel panico di vaccinare con la terza dose tutta la popolazione il prima possibil… - borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - istsupsan : ?? Anche nei bambini possono insorgere effetti collaterali dopo il #vaccino #Covid19 ?Tra i più comuni dolori, ross… - afnio72 : RT @gr_grim: Dicembre 2020 ?? boom dei casi, panico, chiusure. Però spergiuravano: 'col vaccino ne usciremo'. Dicembre 2021 (dopo 102 mil… - DiPint3 : RT @TereTWT: Ultimatum da parte dell'Ordine. O mi vaccino o non potrò più esercitare la professione che con passione e sacrificio mi sono c… -