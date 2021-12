Un nuovo Xiaomi Store sta per aprire i battenti in Puglia (Di martedì 14 dicembre 2021) Xiaomi annuncia l'apertura di un nuovo negozio in Puglia che verrà inaugurato in tempo per le imminenti festività natalizie. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 14 dicembre 2021)annuncia l'apertura di unnegozio inche verrà inaugurato in tempo per le imminenti festività natalizie. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Un nuovo Xiaomi Store sta per aprire i battenti in Puglia - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi Mijia H700 è il nuovo asciugacapelli ad alta velocità e con display LCD #MijiaH700… - ttoday_it : ?? NEWS - #Xiaomi Mijia H700 è il nuovo asciugacapelli ad alta velocità e con display LCD #MijiaH700… - mspiccia : RT @TheGeekerz: Un nuovo Xiaomi Store in provincia di Foggia - mspiccia : Un nuovo Xiaomi Store in provincia di Foggia -