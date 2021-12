Top&Flop 17ª giornata: Gabbiadini e Vlahovic decisivi, male Success e Dalbert (Di martedì 14 dicembre 2021) La diciassettesima giornata si è conclusa col posticipo Roma - Spezia, terminato 2 - 0 a favore dei giallorossi. Un turno con 28 gol segnati, diverse sorprese e che ha sancito il sorpasso nerazzurro ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021) La diciassettesimasi è conclusa col posticipo Roma - Spezia, terminato 2 - 0 a favore dei giallorossi. Un turno con 28 gol segnati, diverse sorprese e che ha sancito il sorpasso nerazzurro ...

Top&Flop 17ª giornata: Gabbiadini e Vlahovic decisivi, male Success e Dalbert Top 11 ? Due uomini copertina, su tutti. Dusan Vlahovic (voto 8 - 44 crediti) e Manolo Gabbiadini (voto 8 - 17 crediti): il primo ha realizzato una doppietta che ha rilanciato le ambizioni europee ...

Da Barella a Vlahovic: la top 11 della 17ª giornata di Serie A Goal.com Tutte le funzionalitàdi questo modello con la custodia che garantisce una ricarica wireless più precisa: solo 189 euro.11 ? Due uomini copertina, su tutti. Dusan Vlahovic (voto 8 - 44 crediti) e Manolo Gabbiadini (voto 8 - 17 crediti): il primo ha realizzato una doppietta che ha rilanciato le ambizioni europee ...