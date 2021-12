Romania, troupe del Tg1 sequestrata da una senatrice no vax (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucia Goracci è stata aggredita da una senatrice romena: la giornalista voleva raccontare la situazione in Romania. Usigrai chiede le scuse del Paese Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Lucia Goracci è stata aggredita da unaromena: la giornalista voleva raccontare la situazione in. Usigrai chiede le scuse del Paese

fanpage : Un momento di terrore purissimo per la giornalista Lucia Goracci del Tg1 e la sua troupe, sequestrata dalla senatri… - Corriere : Romania, troupe del Tg1 sequestrata da una senatrice No vax durante un’intervista - Corriere : Romania, troupe del Tg1 sequestrata da una senatrice No vax durante un’intervista - alberto_pilotto : RT @EugenioCardi: SCONVOLGENTE!!! DA VEDERE! La giornalista Lucia Goracci (@ZiaLulli1) RAPITA in Romania da una senatrice #novax! Pazzesco!… - Gazzettino : #romania, troupe del #tg1 sequestrata dalla senatrice No vax: «Il marito ci ha preso a schiaffi» -