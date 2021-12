Progetto “Cibiltà”, premiati i 3 studenti di Pomezia vincitori del concorso “Ecoquiz” (Di martedì 14 dicembre 2021) Pomezia – premiati all’Istituto d’istruzione superiore Via Copernico i tre studenti vincitori del concorso “Ecoquiz, in missione per il Pianeta”, nell’ambito del Progetto “Cibiltà. Usiamo il cibo civilmente. Stop agli sprechi”, promosso dal Comune di Pomezia e realizzato da Achab Group grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale con i fondi della Regione Lazio. Si tratta di: Simone Bovecchi (2A), Lorenzo Pina (3A) e Konrad Chojnowski (3A). Il concorso, svoltosi dal 4 al 26 novembre, ha visto la partecipazione di 317 alunni di 21 classi di 9 istituti scolastici. Rifiuti, ecosostenibilità, energia, mobilità, qualità dell’aria, spreco Alimentare, raee e biodiversità sono le tematiche su cui ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021)all’Istituto d’istruzione superiore Via Copernico i tredel, in missione per il Pianeta”, nell’ambito del. Usiamo il cibo civilmente. Stop agli sprechi”, promosso dal Comune die realizzato da Achab Group grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale con i fondi della Regione Lazio. Si tratta di: Simone Bovecchi (2A), Lorenzo Pina (3A) e Konrad Chojnowski (3A). Il, svoltosi dal 4 al 26 novembre, ha visto la partecipazione di 317 alunni di 21 classi di 9 istituti scolastici. Rifiuti, ecosostenibilità, energia, mobilità, qualità dell’aria, spreco Alimentare, raee e biodiversità sono le tematiche su cui ...

